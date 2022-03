Svensk flertall for Nato-medlemskap – hvis Finland blir medlem

I en ny måling gjennomført av selskapet Novus, svarte 63 prosent at de mener Sverige bør bli med i Nato hvis Finland også gjør det.

18 prosent sa likevel nei til medlemskap, og 30 prosent svarte «vet ikke» på det samme spørsmålet.

I en tilsvarende undersøkelse gjennomført av Sifo for TV4 svarte 59 prosent at de var for svensk Nato-medlemskap hvis også Finland ble med. I denne undersøkelsen svarte 17 prosent nei, mens 24 prosent var i tvil.

Når Finland tas ut av problemstillingen, ses derimot en endring i resultatene, og andelen usikre øker. På spørsmål om Sverige da bør bli Nato-medlem svarer 43 prosent ja, 27 prosent nei og 30 prosent «vet ikke».

