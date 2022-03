Forskere har funnet mikroplast i menneskeblod

Det melder The Guardian.

Nederlandske forskere analyserte blodprøver fra 22 anonyme, friske voksne. De fant små plastpartikler i 17 av dem.

Halvparten av prøvene inneholdt polyetylentereftalat, som er den plasten som ofte brukes i drikkeflasker. En tredjedel av prøvene inneholdt polystyren, som brukes til matemballasje, mens en fjerdedel inneholdt polytylen, som brukes til å lage plastposer.

– Det er absolutt grunn til å være bekymret. Partiklene er der, og blir transportert rundt i kroppen, sier Dick Vethaak, økotoksikolog og professor ved Vrije Universitet Amsterdam i Nederland, til The Guardian.

Til avisen sier han også at de under tidligere arbeid har sett at det forekommer ti ganger mer mikroplast i spedbarns avføring, enn hos voksnes, og at spedbarn som mates via plastflasker svelger millioner av mikroplastpartikler daglig.

Vethak understreker at det var stor variasjon i mengde og type plast funnet i de ulike prøvene, men kaller forskningen et pionérstudie.

– Vår studie er den første indikasjonen på at vi har polymerpartikler i blodet vårt. Resultatet er et gjennombrudd, sier han.

