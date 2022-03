Zelenskyj spiller på mange strenger i sine videoappeller

kledd enkle, militærgrønne overdeler, er blitt berømt for sine appeller til nasjonalforsamlinger verden rundt. Og han vet å utnytte nasjonale følelser når han prøver å samle internasjonal støtte for Ukraina i kampen mot den russiske invasjonen.

Når han taler til britiske parlamentsmedlemmer, strekker han seg etter Winston Churchill. Når han taler til den amerikanske kongressen, påkaller han minner om Pearl Harbor. Når han snakker til tyske parlamentarikere, peker han på trusselen om en ny mur i Europa.

Stående applaus

Og Ukrainas president har klart å vekke stor empati og stående applaus i parlamenter over hele Vesten med sine lidenskapelige taler og appeller om støtte til ukrainernes kamp – og han skreddersyr altså talene hver gang – og vet å trykke på lokale knapper.

Nyhetsbyrået AFP har tatt en gjennomgang av noen av talene hans:

1. mars, mindre enn en uke ut i krigen, taler Zelenskyj til EU-parlamentet. Den 44 år gamle tidligere TV-skuespilleren og komikeren framstiller kampen mot Russland som en kamp for å forsvare de europeiske idealene.

– Bevis at dere står sammen med oss. Vis at dere ikke vil forlate oss. Vis at dere er europeere, mante han, dagen etter at han hadde bedt om et hastemedlemskap i EU for hjemlandet.

Referanse til Churchill

8. mars taler han til det britiske underhuset.

– Vi har alle kjempet for landet vårt, sa Zelenskyj direkte på video fra det krigsherjede hjemlandet.

Presidenten sammenlignet ukrainernes krig mot Russland med Storbritannias kamp mot de tyske nazistene under andre verdenskrig

– Vi vil kjempe i skogene, på markene, på kysten, i gatene, sa han og speilet dermed Churchills historiske «Vi skal kjempe på strendene»-tale i møte med tyskernes framrykking i juni 1940.

Steng luftrommet

15. mars, samtidig som boligområder i Kyiv ble angrepet, henvendte Zelenskyj seg til parlamentsmedlemmer i Canada. Landet har verdens nest største befolkning av ukrainere. Han ba de folkevalgte om å forestille seg at byene og barna deres ble bombet.

– Vår så snill – lukk himmelen, var hans innstendige oppfordring til statsminister Justin Trudeau. Zelenskyj har gjentatt sin innstendige bønn om en flyforbudssone over Ukraina nesten siden krigen startet. Hittil uten å få gjennomslag.

– Husk Pearl Harbor

16. mars oppnår han stående applaus i den amerikanske kongressen. I denne talen sammenlignet Zelenskyj bombardementet av ukrainske byer med angrepet på Pearl Harbor, et angrep som trakk USA inn i andre verdenskrig.

Zelenskyj sammenlignet også den russiske invasjonen med terrorangrepene 11. september 2001 i USA, «da ondskapen prøvde å gjøre byene deres til slagmarker».

– Riv muren

En annen av Zelenskyjs følelsesladde videotaler fra hovedstaden Kyiv gikk til den tyske Forbundsdagen, der han ba om hjelp til å rive «muren mellom frihet og trelldom» som Russland er i ferd med å sette opp.

– Dette er ikke en berlinmur – det er en mur i Sentral-Europa mellom frihet og trelldom, og den muren blir høyere for hver bombe som slippes over Ukraina, sa Zelenskyj til de tyske folkevalgte.

– Kjære herr Scholz, riv denne muren, sa han, henvendt direkte til Tysklands statsminister Olaf Scholz. Formuleringen er den samme som Ronald Reagan brukte overfor Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov før Berlinmurens fall på slutten av 1980-tallet.

Holocaust

Men etter å ha truffet tonen hos sitt europeiske og amerikanske publikum, feilberegner Zelenskyj, som selv er jøde, sitt publikum i Israel.

Han oppfordret Israel til å forlate sin posisjon som nøytral i konflikten mellom Russland og Ukraina, og sa at tiden var inne for Israel til å erklære sin støtte til Ukraina.

– Ukraina tok valget om å redde jøder for 80 år siden. Nå er det på tide at Israel tar sitt valg, sa Zelenskyj, som også sammenlignet den russiske invasjonen med holocaust.

Han ble irettesatt av Israels kommunikasjonsminister Yoaz Hendel, som konstaterte at en del av folkemordet på Europas jøder fant sted i Ukraina.

– Ikke vær en lekeplass

22. mars ba Ukrainas president italienerne om å slutte å la Italia være en lekeplass for russerne. Italia har lenge vært et av de viktigste feriemålene for rike russere.

– Ikke vær stedet som tar imot disse menneskene. Vi må fryse eiendommene deres, kontoene deres, yachter, fra Scheherazade til de minste, sa han med henvisning til en megayacht som ligger til kai på kysten av Toscana.

Sveriges tur

Torsdag er det svenskenes tur til å høre på Zelenskyj, da skal han tale til Riksdagen.

– Jeg er beæret over at Ukrainas president ønsker å tale til Riksdagen midt i en brennende krig. Riksdagen har vedtatt unike støttetiltak for Ukraina og står fortsatt bak landets kamp for sin frihet, uttalte nasjonalforsamlingens leder Andreas Norlén da det ble kjent.

I Norge har stortingspresident Masud Gharahkhani tatt kontakt med Ukrainas ambassadør for å høre om muligheten for at president Volodymyr Zelenskyj kan tale for Stortinget.

