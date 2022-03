– For å redde mennesker og byene våre trenger Ukraina militær bistand uten restriksjoner. På samme måte som Russland bruker sitt fulle arsenal uten restriksjoner mot oss, må vi også få gjøre det, sa den ukrainske lederen til Nato-landene via videolink under krisemøtet i Brussel torsdag.

Samtidig anklaget han Russland for å bruke fosforbomber i krigføringen i Ukraina.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen