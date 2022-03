Stoltenberg: – Putin har gjort en stor feil

Saken er oppdatert

– President Putin har gjort en stor feil, sa Stoltenberg da han møtte pressen før Natos ekstraordinære toppmøte i Brussel torsdag.

– Den feilen var å starte en krig mot et uavhengig, suverent land. Han har undervurdert styrken til det ukrainske folk og heltemotet til det ukrainske folk og det ukrainske militæret, sa Stoltenberg.

Leder

Nato-generalsekretæren sier det er opp til de 30 lederne å bestemme om han skal fortsette i jobben eller ei.

– Jeg overlater den avgjørelsen til de 30 lederne. Jeg har ikke ytterligere å tilføye, sier Jens Stoltenberg.

Han møtte torsdag pressen før et hastemøte i Nato, hvor han skal møte stats- og regjeringssjefer fra Natos 30 medlemsland. Også USAs president Joe Biden deltar.

En sentralt plassert kilde i Nato sier til NTB at det har vært et jevnt press på at Stoltenberg fortsetter som generalsekretær hele tiden, også etter at han fikk jobben som sentralbanksjef i Norge, og særlig etter at Russland invaderte Ukraina.

Statsminitser Jonas Gahr Støre bekrefter torsdag at Norge vil støtte forlengelse for Stoltenberg som Nato-sjef hvis de allierte er enige om det

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen