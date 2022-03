I resolusjonen står det også at den russiske invasjonen av Ukraina har skapt en alvorlig humanitær situasjon. Hovedforsamlingen ber også om at det opprettes humanitære korridorer, det vil si trygge fluktruter for sivilbefolkningen.

140 land stemte ja til resolusjonen, 5 land stemte nei, og 38 land avsto fra å stemme.

Her er nødmannskapene i Kyiv på jobb etter et bombeangrep:

[ Putin har et fast grep om EUs atomkraftverk ]