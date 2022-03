Avis: Biden gjør forberedelser i tilfelle Putin skulle trykke på atomknappen

New York Times skriver at gruppa, som har fått navnet «Tiger Team», gjør forberedelser knyttet til hvordan USA og landets allierte bør reagere om Putin tar i bruk kjemiske eller biologiske våpen eller atomvåpen.

Gruppa ser også på hva slags respons Putin skal bli møtt med om Russland utfører angrep på Nato-territorium, for eksempel mot leveranser av våpen og bistand til Ukraina, får avisa opplyst av flere tjenestepersoner tett på prosessen.

Reaksjoner på en eventuell russisk invasjon av Moldova og Georgia er også blant temaene som diskuteres i gruppa, som ifølge avisa møtes tre ganger i uka bak lukkede dører.

Biden og lederne for de 29 andre Nato-landene møtes torsdag i Brussel, for første gang siden Putin invaderte Ukraina 24. februar.

Både USA og Nato har uttrykt bekymring for at Russland kan ta i bruk kjemiske våpen i Ukraina, og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg advarte onsdag Russland om at det i så fall ville medføre betydelige konsekvenser.

– Enhver bruk av kjemiske våpen vil forandre konfliktens natur fullstendig. Det vil være et grovt brudd på folkeretten, og det vil få vidtrekkende konsekvenser, sa Stoltenberg.

Han sa videre at bruk av kjemiske eller biologiske våpen kan føre til forurensning og spredning som rammer Nato-land.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen