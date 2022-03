Nato: Mellom 7.000 og 15.000 russiske soldater drept

En høytstående Nato-tjenestemann opplyste onsdag om at organisasjonens anslag på mellom 7.000 og 15.000 drepte baserer seg på en standard for beregning av at for en hær i krig, så blir én soldat drept for tredje som blir såret.

Estimatene på mellom 30.000 og 40.000 som er drept eller såret siden krigen startet 24. februar, er basert på opplysninger fra den ukrainske regjeringen, antydninger fra russiske myndigheter og åpen, tilgjengelig informasjon.

Det er første gang siden krigen startet at Nato har gitt noen estimater for russiske tap under krigen. Den amerikanske Biden-administrasjonen har så langt ikke ville offentliggjøre slike anslag med begrunnelse i at det ikke finnes tilstrekkelig pålitelig informasjon.

Slik jobber nødmannskapene etter et angrep på Kyiv:

