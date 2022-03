Greta Thunberg tordner mot egen regjering: Kaller gruvevedtak rasistisk

Det skriver CNN.

Det er gruveselskapet Beowulf Mining som har nå skal utvinne jernmalm i Kallak i Lappland, Sverige. Ifølge CNN skal de ha kjempet for å få gruverettighetene i nærmere et tiår, men har møtt motstand fra den samiske befolkningen og klimaaktivister.

På den svenske regjeringens nettsider står det følgende om godkjenningen:

«Før avgjørelsen har regjeringen satt vidtrekkende og unike vilkår som selskapet skal følge for å motvirke forstyrrelser på reindriften. Etterkommelsen av vilkårene er en forutsetning for konsesjonsbehandlingen og for eventuell kommende tillatelser».

Klimaaktivist Greta Thunberg er mer enn misfornøyd med den svenske regjeringens avgjørelse, og kaller den rasistisk.

– Sverige bekreftet i dag sin kortsiktige, rasistiske, kolonialistiske og naturfiendtlige tilnærming. Sverige utgir seg for å være ledende innen miljø og menneskerettigheter, men på hjemmebane bryter de urfolks rettigheter og fortsetter krigen mot naturen. Verden vil huske dette, sier hun på Twitter.

UN Human Rights Sweden I 2020 demonstrerte Greta Thunberg sammen med samiske barn mot opprettelsen av jernmalmgruve i Jokkmokk. (Naina Helén Jåma / TT/AP)

I en pressemelding fra det svenske Sametinget sier styreleder Håkan Jonsson at det er sterkt beklagelig at regjeringen åpner opp for enda en jernmalmgruve, til tross for samenes motstand.

– At riksdagen nylig har vedtatt en lov om en konsultasjonsordning med samene virker å bare ha vært en skinnmanøver. De prøver å få det til å se ut som at samer har hatt noe å si i saken, men sånn er det ikke i virkeligheten. Sveriges regjering viser tydelig at gruvenæringen går foran alle andre interesser, sier han.

