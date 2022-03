Kremls talsmann: Russland kan bruke atomvåpen under en eksistensiell trussel

Peskov kom med uttalelsen i et intervju med CNN tirsdag.

– Vi har innenlands sikkerhet som et konsept, og den er offentlig. Du kan lese alle grunnene for at atomvåpen skal kunne brukes. Så hvis det er en eksistensiell trussel mot landet vårt, da kan de bli brukt i tråd med vårt konsept, sa Peskov.

Uttalelsen kom etter at journalisten Christiane Amanpour presset Peskov til å svare på om han er «overbevist eller trygg» på at president Vladimir Putin ikke vil bruke atomvåpen i forbindelse med krigen i Ukraina.

På spørsmål om hva Putin mener han har oppnådd i Ukraina så langt, svarer Peskov:

– Vel, først og fremst, ikke ennå. Han har ikke oppnådd det ennå.

