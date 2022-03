Fransk presidentkandidat vil deportere 1 million utlendinger

– Det jeg vil gjøre er å sende tilbake alle menneskene vi ikke vil ha her lenger, sa Zemmour til TV-selskapet M6 mandag ettermiddag.

Zemmour representerer ytre høyre i fransk politikk.

Han sier at hvis han vinner valget i april, vil han opprette et departement for returnering og deportering. Departementet skal organisere det han kaller «remigrering» ved å fly uønskede utenlandske borgere ut av landet.

Han anklaget president Emmanuel Macron for å tillate 2 millioner utlendinger å komme til Frankrike siden 2017, og la til at han har mål om å deportere halvparten av dem.

