Trump beskyldt for korrupsjon: – Klart brudd på valgkampanjeloven

Organisasjonen, som samler inn penger på vegne av Demokratene i USA, har annonsert at de sender inn en klage til Federal Election Commission (FEC), det statlige organet som håndhever reguleringene av valgkampfinansieringen.

Det skriver The Guardian.

I klagen beskylder de Donald Trump for å bryte lovene som gjelder for valgkampinnsamling, fordi de mener han har brukt av partifinansieringen for å drive valgkamp for seg selv, uten å offisielt erklære seg som en presidentkandidat.

Samler inn penger

«At han ikke har sendt en erklæring om kandidatur til valgkommisjonen innen tidsrammene er et klart brudd på den føderale valgkampanjeloven av 1971» står det i klagen.

De amerikanske valgkamplovene forutsetter at kandidatene må registreres hos FEC innen 15 dager etter å ha mottatt finansielle bidrag, eller å ha brukt mer enn 5.000 dollar på en presidentkampanje.

Denne loven mener The American Bridge Super Pac at Trump helt tydelig har brutt, og ifølge klagen skal Trumps egne innsamlingsorganisasjon, Save America, ha brukt over 100.000 dollar i uka på Facebook-annonser, og samlet inn over en million dollar på samme tid. I klagen står det:

«Save Americas annonser er et tydelig forsøk på å påvirke Mr. Trumps valgkamp i 2024».

– Merket av korrupsjon

På en konferanse for konservativ politikk i februar i år, sa Donald Trump følgende:

– Vi har gjort det to ganger, og vi skal gjøre det igjen.

Dette, sammen med flere andre utspill om sin videre politiske karriere, gjør at flere mener det ikke hersker noen tvil om at Trump ønsker å stille til presidentvalg i 2024.

Politisk kommentator og redaktør i MSNBC, Zeeshan Aleem, sier at Trumps taktikk med å stille til presidentvalg samtidig som han offisielt ikke gjør det, gir ham i både pose og i sekk.

– Han kan høste oppmerksomheten og pengene som kommer med det å være en mektig politiker som sier han vil inn i Det hvite hus, men uten å måtte ta stilling til reguleringene og restriksjonene rundt hvordan han kan samle inn og bruke valgkamp-penger, sier Aleem.

– Trumps retoriske fingerspitzgefühl åpner for muligheten til at hans de facto tredje presidentkampanje allerede er merket av korrupsjon.

