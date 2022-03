Polske familier åpner hjemmene sine for flyktninger: – Vi gjør bare det vi må

WARSZAWA, POLEN (Dagsavisen): I hele Polen jobber vanlige folk på spreng for å finne husrom til ukrainske flyktninger – via frivillige organisasjoner, jungeltelegrafen og på sosiale medier. Det er opprettet drøssevis av støttegrupper der privatpersoner tilbyr opphold for korte og lange perioder, og der ukrainere uten et sted å bo kan be om hjelp.

I en av de større Facebook-gruppene, som ble startet samme dag som Russland angrep Ukraina, renner det inn med gratis botilbud fra polakker – og boligbehov og takkemeldinger fra ukrainere.

Blant de utallige meldingene i denne gruppa, skriver en ukrainsk familiefar, hvis kone og sønn flyktet til Polen: «Takk, polakker. Dere reddet familien min, og ga dem alt de trengte (...) Vi ber for dere og for oss.»

– Vi gjør bare det vi må, sier Agata Staszyszyn til Dagsavisen.

Hun bor sammen med moren sin, Iwona Gasior, og sønnen Natan (12) rett utenfor den polske hovedstaden Warszawa. For få uker siden levde de et normalt familieliv med jobb, skole og fritidsaktiviteter.

– Vi ville gi noen et hjem, sier Agata Staszyszyn. For kort tid siden bodde hun kun med moren Iwona Gasior og sønnen Natan. Nå har de tatt inn seks ukrainske flyktninger. , (Jens Marius Sæther)

Men da Russland invaderte Ukraina 24. februar, forsto Staszyszyn at det ikke ville ta lang tid før også Polen kom til å bli berørt – at en flyktningkrise var nært forestående – og at mange ville komme hit.

Staszyszyn bestemte seg raskt for å gjøre det hun kunne for å hjelpe.

– Veldig mange av dem som kommer, er traumatiserte. De har ikke noe sted å bo, og flere har barn som må få gå på skolen. Vi ville gi noen et hjem, og skrev derfor på Facebook at vi hadde et ledig rom.

Privatpersoner drar lasset

Over 3,3 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden krigen startet. To millioner har dratt til Polen, og svært mange av dem igjen drar til Warszawa, Krakow og andre store byer i landet. Den siste tiden har Rafal Trzaskowski, ordfører i Warszawa, flere ganger advart mot at storbyen nærmer seg bristepunktet.

Myndighetene har etablert sentre der flyktninger kan sove og få mat, men om ikke frivillige organisasjoner og vanlige folk hadde stilt opp med hjelp og tak over hodet, ville mottaksapparatet vært langt nærmere knestående enn det er i dag.

For det er en enorm vilje i den polske befolkningen til å hjelpe. En undersøkelse fra begynnelsen av mars viser at over 90 prosent ønsker å slippe ukrainske flyktninger inn i landet – noe som også gjenspeiles i innsatsen privatpersoner gjør på bakkenivå.

Hvis vi hadde vært i deres sko, ville vi likt å bli behandlet på samme måte. — Agata Staszyszyn

Det finnes ingen totaloversikt over hvor mange som har tatt inn ukrainske flyktninger. Men polakker Dagsavisen har vært i kontakt med forteller at «så å si alle hjelper til», enten det er å dele ut mat og klær eller finne et sted å bo.

Det å få tak over hodet var primærbehovet til den ukrainske familien på seks.

Flyktet samme dag som krigen startet

Svigerinnene Halyna Artysh og Myroslava Hanchak er fra Ivano-Frankivsk, vest i Ukraina. 24. februar ble flyplassen i byen bombet. De flyktet med de fire barna samme dag. Ektemennene kjørte familien til den polske grensen før de selv dro tilbake til Ivano-Frankivsk, og registrerte seg til militærtjeneste.

Det tok to døgn å krysse grensen. De kunne knapt sove, fordi de stadig måtte kjøre litt og litt – før de endelig kom seg over. Svigerinnene har noen kontakter i Polen, men det var ingen selvfølge å finne et sted å bo for to voksne og fire barn.

Svigerinnene Halyna Artysh (helt til venstre) og Myroslava Hanchak (helt til høyre) flyktet med barna til Polen rett etter at Russland angrep flyplassen i hjembyen. Artysh er mor til Jaroslaw (11) og Julia (16). Hanchak er mor til Natalia (8) og Anastasia (6). (Jens Marius Sæther)

Via kontakter og sosiale medier kom de i kontakt med Agata Staszyszyn. Bilen hadde brutt sammen, men en taxisjåfør kjørte den utmattede familien til deres nye hjem ved Warszawa.

Husholdningen på tre personer var over natten blitt til ni.

– Vi var så glade for å få et sted å sove. Et sted der man kunne vaske seg, sier Artysh.

Når Dagsavisen møter familien, har de vært i Polen i over to uker. De holder tett kontakt med slektninger som er igjen i Ukraina.

– De må hele tiden gjemme seg i bomberom på grunn av alarmer, men de prøver å leve et normalt liv likevel, sier Artysh.

Tok fri fra jobben for å hjelpe

Kvinnene forteller at de aller helst vil dra hjem igjen til Ukraina så snart de kan. Samtidig innser de at det neppe vil være mulig med det aller første, derfor har de begynt å se seg om etter jobber i Polen. Barna har allerede begynt på polsk skole, ved hjelp fra Agata Staszyszyn og hennes mor.

– Jeg tok meg fri fra jobben, slik at moren min og jeg kunne få barna skrevet inn på skolen. Dessuten måtte jeg vise familien rundt i området. Lokalsamfunnet har etablert tre samlingsplasser der vi legger alt det folk trenger: Mat, klær og kosmetikk. De hadde jo nesten ingenting da de kom

– Var det greit for sjefen at du tok deg fri?

– Han sa: «bare gjør det du må, vi regner dette som om du er på jobb». Han har også sagt at jeg bare kan gå tidligere hvis det er noe jeg må hjelpe til med.

Det bor noen få tusen i det lille lokalsamfunnet utenfor Warszawa. Nabolag etter nabolag, husholdning etter husholdning har deltatt – og deltar – i det frivillige arbeidet med å hjelpe ukrainske flyktninger, forteller Staszyszyn.

Flere titalls husholdninger har tatt imot flyktninger. Da Dagsavisen var på besøk hadde 158 ukrainske barn fått et sted å bo bare i dette lokalsamfunnet, ifølge Staszyszyn.

En selvfølge å hjelpe flyktninger

Selv har hun ett ledig rom å tilby, der den ukrainske familien på seks nå bor. Når leiligheten kun har ett kjøkken og bad er det ikke en ideell situasjon, forklarer Staszyszyn.

– De hadde jo håpet å dra tilbake etter en ukes tid, men det vil åpenbart ikke skje. Og da blir det trangt med så mange på ett rom.

Iwona Gasior og Agata Staszyszyn bestemte seg raskt for at de ville åpne hjemmet sitt for ukrainske flyktninger. Alle barna har begynt på skolen. Julia (16, helt til høyre) har fremtidsplanene klare: hun vil studere juss. I midten: Julias mor Halyna Artysh. (Jens Marius Sæther)

Hun kastet seg derfor rundt for å finne en løsning. Det tok ikke lang tid før hun fikk svar fra en venninne.

– Hun har en ledig leilighet på 70 kvadratmeter, der de kan bo gratis. Jeg tror de kommer til å få det fint der, sier Staszyszyn.

– Hvis de drar, vil vi tilby rommet til en annen familie, sier moren Iwona Gasior.

– Men til en litt mindre familie, da det ikke er plass til så mange i det ene rommet. Det er viktig at de får det komfortabelt, sier Staszyszyn.

Hun gjør ikke noe stort nummer ut av at så mange polakker bruker masse tid og krefter på å hjelpe ukrainske flyktninger.

– De er i en forferdelig vanskelig situasjon, da må vi hjelpe. Hvis vi hadde vært i deres sko, ville vi likt å bli behandlet på samme måte.

Polen var eneste alternativ

I en romslig enebolig på den andre siden av byen leker åtte år gamle Artur Kaniuka med hunden Tokyo, som om de skulle ha kjent hverandre hele livet. De møttes første gang 27. februar, kort tid etter at Artur måtte flykte fra Ternopil i Vest-Ukraina sammen moren Oksana og morens onkel Oleg Zielko.

Lukasz Dybowski og Katarzyna Dybowska har åpnet hjemmet sitt for Oksana Kaniuka (t.h.) og sønnen Artur, som flyktet fra Ukraina. I bakgrunnen: Det polske ekteparets datter, Helena Dybowska (12). (Jens Marius Sæther)

Familien hadde ikke tid til å pakke skikkelig, og rasket med seg to esker før de satte seg på bussen som kjørte direkte via Lviv til grensebyen Rava-Ruska, der de ventet i fem timer før de fikk kjøre inn i Polen.

Hele flukten – fra Ternopil til Warszawa – tok cirka et døgn.

– Mange var redde. Flere hadde aldri vært i utlandet før. Barna gråt, og det var trangt. Vi var alle også bekymret for familiemedlemmene som er igjen i Ukraina, sier Oksana Kaniuka.

Oksana Kaniuka og sønnen Artur, på rommet i sitt nye hjem. (Jens Marius Sæther)

Kaniuka er alenemor. Både moren, tanten og flere andre familiemedlemmer er fortsatt i hjemlandet. Hun har vært mye i Polen tidligere, og har venner her. Å flykte til andre land var ikke et alternativ.

– Jeg ville dra til et land nært Ukraina, og det er lettere å kommunisere her enn det ville vært i andre land.

Den ukrainske familien skulle egentlig bo hos venner i Polen, men det viste seg at de ikke hadde plass til tre personer. Via bekjentskaper kom familien i kontakt med Katarzyna Dybowska og hennes familie, som tidlig bestemte seg for å gi husrom til ukrainske flyktninger.

– Det besluttet vi samme dag som krigen startet. Vi følte en trang til å hjelpe dem som har havnet i en så tragisk situasjon, sier Katarzyna.

[ Diana (42) var klar til å kjempe mot den russiske invasjonen – ble stoppet av ektemannen ]

To familier er blitt til én

Den polske familien på fire består, foruten Dybowska, av mannen Lukasz Dybowski, datteren Helena (12) og sønnen Adam (11). Barna ser ut til å takle overgangen fint.

– Dette er helt normalt, sier Helena, og trekker på skuldrene.

Lukasz forklarer at ifølge polsk tradisjon betyr det å ha gjester hjemme at man har et godt hjem.

– Å hjelpe faller naturlig for oss. Det var nok mer stressende for Oksana og familien, sier Katarzyna.

– Vi var litt nervøse fordi vi ikke kjente hverandre fra før, sier Oksana.

Den polske familien har gjort alt de kan for at familien fra Ukraina skal føle seg hjemme. F.v: Oksana, Oleg, Artur (8), Katarzyna og Lukasz med barna Adam (11) og Helena (12). (Jens Marius Sæther)

Det er langt fra anspent stemning ved bordet nå. Isen virker å være brutt for lengst. Katarzyna og Oksana forteller at de er blitt venner – søstre! – og Oleg har fått rollen som bestefar. De tilbringer mye tid sammen, og spiser alle måltider samlet.

– Vi er ikke to familier i et hus, vi er én, sier Katarzyna.

Fant jobber til Oksana og Oleg

En ting er å få et sted å bo. Den polske tobarnsmoren understreker også hvor viktig det er at flyktningene kommer i arbeid, er i aktivitet – slik at man ikke bare sitter og tenker på det som skjer i Ukraina. Nå har Oksana fått jobb i barnehagen som Katarzyna driver. Hun har også skaffet Oleg en jobb som vaktmester på en skole.

Oleg Zielko på sitt nye rom. Han skal nå jobbe som vaktmester. (Jens Marius Sæther)

Artur begynte på skolen etter fire dager. Der fant han raskt en venn fra Ukraina, som har hjulpet ham med å finne seg til rette. Artur forteller at han liker skolen, og at den ikke er så forskjellig fra den i Ukraina. Og favorittfaget? Det er gym.

Dette huset er åpent så lenge de trenger det. — Katarzyna Dybowska

Denne polske familien var blant de første i sitt nabolag til å ta inn ukrainske flyktninger. Men i likhet med nabolaget til familien Staszyszyn på den andre siden av byen, har stadig flere også her fulgt etter. Grasrot-organiseringen av boligtilbudene har også gått fra å være litt uoversiktlig i starten til å bli et velsmurt maskineri, forteller de.

– Veldig mange av naboene våre har enten tatt imot ukrainske familier eller venter på en ukrainsk familie, sier Lukasz.

Latteren sitter løst hjemme hos Katarzyna Dybowska og Lukasz Dybowski. Hunden Tokyo ivrer etter å delta i moroa. Katarzyna forteller at den ukrainske familien og hennes egen er blitt som én stor familie. – Det var viktig for oss at de skulle føle seg inkludert, sier hun. (Jens Marius Sæther)

Oksana Kaniuka og familien aner ikke når det blir trygt for dem å returnere til Ukraina. Men hjemme hos Katarzyna Dybowska og Lukasz Dybowski har de en trygg havn så lenge de måtte ønske, forsikrer ekteparet.

– Dette huset er åpent så lenge de trenger det. Her er det ingen grenser, sier Katarzyna Dybowska.

– Dette kommer til å ta tid

Det har ennå ikke gått en måned siden krigen brøt ut. Antallet flyktninger til Polen øker kraftig hver eneste dag, og enkelte er bekymret for hva som vil skje når frivillige organisasjoner går tomme for penger, og når stadig flere flyktninger trenger bolig, jobber og skoleplasser. Bare i Warszawa starter 1.000 nye ukrainske barn på skolen hver eneste dag.

– Den første bølgen av entusiasme vil snart være over, og uten et system vil vi få en alvorlig humanitær krise, sa Anna Alboth i organisasjonen Grupa Granica til The Guardian tidligere denne måneden.

Agata Staszyszyn oppfordrer alle europeiske land til å stille opp for flyktningene. (Jens Marius Sæther)

Agata Staszyszyn ser også faretegnene. Hun etterlyser mer handling fra polske myndigheter.

– Jeg kan ikke snakke for andre, men hos oss kan familiene bli så lenge de må. La oss være ærlige. Dette kommer til å ta tid, vi er nødt til å hjelpe dem.

– Men jeg mener at regjeringen burde ha en mer strukturert plan. Hva om det kommer fem millioner? Privatpersoner klarer ikke dette helt alene i det lange løp. Vi er vanlige folk, som har våre jobber å skjøtte.

Staszyszyn oppfordrer også andre europeiske land til å ta sin del av ansvaret.

– Vi håper at også andre land vil hjelpe flyktningene. Dette er en enorm krise, og da bør hele Europa stille opp.

