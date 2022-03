Derfor satser Hollywood-kjendiser på kvinnefotball

Da Angel City FC søndag spilte sin første kamp var det med en rekke kjente personer på investorsida og allerede 16.000 solgte sesongbilletter. Flere supportergrupper er dannet, allerede før klubben gjorde sin debut i den amerikanske ligaen NWSL med 1-1 hjemme mot San Diego Wave, som også er nyopprettet.

– Drømmen vår er å gjøre kvinnefotball like verdsatt som herrefotball verden over, sier Hollywood-skuespiller Natalie Portman til The Guardian.

Portman grunnla i juli 2020 Angel City FC sammen med flere andre, etter å ha latt seg inspirere og imponere av det amerikanske kvinnelandslaget i fotball.

Kampen for likelønn

I april 2019 var Portman på kamp sammen med flere skuespillervenner for å støtte det amerikanske landslagets kamp for likelønn, og hun fortsatte å følge dem i VM sommeren 2019. Et mesterskap USA gikk seirende ut av og som knuste alle tidligere seerrekorder for et kvinnemesterskap.

– Å se sønnen min idolisere spillere som Megan Rapinoe og Alex Morgan på samme måte som Lionel Messi eller Karim Benzema fikk meg til å innse at å styrke kvinnelige utøvere raskt kunne endre kulturen, sier Portman.

Megan Rapinoe har tatt det amerikanske kvinnelandslaget til flere triumfer, vunnet gullballen og FIFAs pris for beste kvinnelige spiller. (Francisco Seco/AP)

Hun merket seg samtidig at selv toppspillere ofte ikke hadde pensjonsplaner eller noe å leve av da de la fotballskoa på hylla, i motsetning til mange av deres mannlige kolleger. Det var tema da tidligere landslagsspiller Abby Wambach og andre deltok på en konferanse i regi av bevegelsen Time’s Up, et initiativ dannet etter metoo. Også her var Portman en av grunnleggerne da flere enn 300 kjente kvinnelige skuespillere, skribenter, regissører, agenter og andre gikk sammen om en plan mot seksuell trakassering.

– Mye av det Wambach sa inspirerte oss til å lage en annen modell, forklarer Portman.

Det amerikanske kvinnelandslagets kamp mot likelønn, som først var med på å trekke inn Portman, ble først rundet av i februar i år. Etter en kamp på over seks år fikk endelig spillerne en løsning de var fornøyd med, skrev The New York Times. Kvinnelandslaget inngikk forlik med det amerikanske fotballforbundet på 24 millioner dollar og et løfte om lik lønn som herrenes landslag i alle turneringer, inkludert VM.

Styrker kvinner og lokalmiljøer

Kvinnekamp står sentralt for Angel City FC fra Los Angeles. De har et spillerfonn for spillernes sikkerhet, og likebehandling er drivkrafta bak beslutningene. Ved hjelp av sponsorer har de plantet hager ved lokale barneskoler, donert sports-BH-er til unge spillere. Deler av overskuddet fra sponsoravtaler går tilbake til lokalsamfunnet.

Tidligere England-spiller Eni Aluko er sportsdirektør, mens hovedtrener er Freya Coombe, som tidligere trente Gotham FC.

Portman og grunnleggerne har også hanket inn den ene investoren etter den andre, og klubben har nå flere enn 100 medeiere. To tredeler er kvinner, og blant dem er flere kjente idrettsnavn: tennisstjernen Serena Williams, tidligere landslagsprofil Abby Wambach og fotballegenden Mia Hamm. I tillegg kommer en rekke skuespillere, artister og andre idrettsutøvere.

Den stjernespekkede lista har vært med på å gi Angel City en ganske annen start enn mange andre nye lag. Over 35 millioner dollar i sponsorinntekter har kommet inn, mye mer enn andre lag i NWSL. Penger på bok har gitt Angel City mulighet til å signere spillere som Christen Press, som har vunnet VM to ganger for USA. Hun ble da den best betalte spilleren i ligaens historie.

Christen Press ble den amerikanske ligaen NWSLs best betale spiller noensinne da hun signerte for Angel City FC. Her feirer hun VM-gullet i 2019. (Francisco Seco/AP)

Klubbhierarkiet, med kvinner i de fleste ledende roller, får ekstra betydning i etterkant av en overgrepsskandale i NWSL i fjor, skriver The Guardian.

Søndag var San Diego Wave motstander for Angel City i turneringen kjent som NWSL Challenge cup, før serien starter opp i slutten av april. Marisa Pilla, som kommenterer NWSL for kanalen CBS Sports, tror Angel City kan kjempe om å komme seg videre til sluttspillet i årets sesong.

Mislykket sesong og Wales-forsøk

Portman og de andre medeierne i Angel City er ikke de første kjendisene som de siste årene har tatt steget over på eiersida av en fotballklubb. Tidligere Manchester United-stjerne David Beckham er en av eierne av klubben Inter Miami CF, stiftet i 2018. Med utvidelse av herreligaen MLS fikk Inter Miami en plass, men klubben har så langt ikke klart å etablere seg i toppsjiktet.

Hollywood-skuespillerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney har fått stor oppmerksomhet etter at de i 2020 kjøpte den walisiske klubben Wrexham AFC. Wrexham spiller på det femte høyeste nivået i det engelske fotballsystemet, men har nå fått en «Hollywood-makeover», som The Athletic skrev i 2021. Både Reynolds og McElhenny har vært til stede på flere kamper, og en dokumentar om klubben er under produksjon.

