Zelenskyj: – Beleiringen av Mariupol vil huskes som en krigsforbrytelse

– Å gjøre dette mot en fredelig by, det som okkupantene gjorde, det er en type terror som vil bli husket i århundrer, sa Zelenskyj i sin videotale til nasjonen tidlig søndag morgen.

Lørdag var det harde kamper i havnebyen sør i landet. Russiske styrker avanserte mot sentrum av Mariupol, noe som gjorde det vanskelig å redde ut hundrevis av mennesker innesperret i et utbombet teater.

Bombeangrepene fortsatte, og det store stålverket Azovstal ble påført store skader. En talsmann sa at stålverket, som er et av Europas største, er i ferd med å ødelegges fullstendig.

[ Intense gatekamper i sentrum av Mariupol ]

Krevende forhandlinger

Zelenskyj fortalte ukrainerne at forhandlingene med Russland verken var enkle eller hyggelige, men at de er nødvendige. Han sa at han diskuterte utviklingen i samtalene med Frankrikes president Emmanuel Macron lørdag.

– Ukraina har alltid søkt en fredelig løsning. Dessuten er vi interessert i fred nå, sa Zelenskyj.

Samtidig henter ikke de russiske styrkene sine døde soldater fra utvalgte steder, hevder Zelenskyy.

– På steder der det var spesielt harde kamper, hoper likene til russiske soldater seg rett og slett opp langs vår forsvarslinje. Og ingen samler inn disse likene, sa presidenten.

Han beskrev kampene nær Mykolajiv og Kherson, der ukrainske styrker holdt sine stillinger, mens russerne bare fortsatte å sende soldater inn i den sikre død.

Hardt rammet

Mariupol, en by med 430.000 innbyggere, har vært åsted for noen av de hardeste kampene etter Russlands invasjon. 80 prosent av boligene i byen er ødelagt, ifølge lokale myndigheter.

Dagen etter at russiske styrker blokkerte byens tilgang til Azovhavet, sa Ukrainas innenriksminister at de intense kampene fortsatte. En av presidentens rådgivere sa at det ikke er styrker i nærheten som kan komme til unnsetning. De nærmeste soldatene er minst 100 kilometer unna og kjemper mot russiske styrker der.

– Barn og eldre dør. Byen er rasert og visket vekk fra kartet, sa politisjef Michail Versjnin i en video som var filmet i en av byens gater, overstrødd med bygningsrester.

Flere tusen innbyggere, de fleste kvinner og barn, skal ha blitt tvangsevakuert til Russland, ifølge bymyndighetene i Mariupol. Det er en opplysning som ikke er bekreftet fra uavhengig hold.

[ Ordfører i Lviv kritiserer internasjonale hjelpeorganisasjoner ]