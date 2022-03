Dette skjedde i Ukraina i natt

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en videotale at beleiringen av Mariupol vil gå inn i historien som det han omtaler som krigsforbrytelser begått av russiske styrker. Zelenskyj sa videre at forhandlingene med Russland verken er enkle eller hyggelige, men at de er nødvendige.

* Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd forbyr 11 prorussiske politiske partier så lenge krigslovene er på plass i landet. Zelenskyj sa at all politisk aktivitet som er rettet mot «splittelse eller sammensvergelse, vil ikke lykkes, men vil få en kraftig respons».

* Minst 260 sivile har blitt drept i kampene i og rundt Kharkiv siden russiske tropper invaderte Ukraina for nærmere en måned siden. Blant dem er 14 barn, sier lokale myndighetene i en oppdatering lørdag. Informasjonen er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

* Det ukrainske luftforsvaret fortsetter å effektivt forsvare ukrainsk luftrom, heter det i en rapport fra det britiske forsvarsdepartementet. Russland klarer ikke å få kontroll, noe som har vært et hovedmål, og «er i stor grad avhengig av avstandsvåpen» skutt opp fra russisk luftrom.

* Om lag 1.500 kanaler som sprer russisk propaganda, har blitt blokkert i Ukraina siden starten av Russlands invasjon. I tillegg er 3.178 publikasjoner som forsvarer krigsforbrytelser og drap på sivile, fjernet. Det opplyser politiet til nyhetsbyrået Interfax Ukraina, ifølge BBC.

* Australia stanser eksporten av alumina og aluminiummalm, inkludert bauksitt, til Russland. Landet får nær 20 prosent av alumina fra Australia. Eksportstansen er en utvidelse av sanksjonen som er innført og trer i kraft med øyeblikkelig virkning, melder Reuters. Samtidig skipes 70.000 tonn termisk kull til Ukraina for å dekke landets energibehov.

