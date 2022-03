Teknisk problem skal ha kuttet Putins tale til fullsatt stadion

Mens presidenten var midt i en setning gikk TV-overføringen plutselig over til et klipp fra et annet tidspunkt i det store folkemøtet, der det ble spilt patriotisk musikk. Slike avbrudd er svært uvanlige på statlig russisk TV.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti har imidlertid fått en forklaring fra Putins talsmann, Dmitrij Peskov:

– Det var et teknisk problem med serveren, sier Peskov ifølge RIAs Telegram-kanal.

Arrangementet på Luzjniki-stadion i Moskva var en feiring av årsdagen for Russlands annektering av Krim i 2014. Det var titusenvis av publikummere til stede, mange holdt det russiske flagget og bannere med bokstaven Z, som er blitt et symbol for støtte til invasjonen av Ukraina. En rekke Putin-vennlige kjendiser deltok også med sanger og innslag.

– For Russland, for seier, ropte publikum, mens Putin sto under et skilt med teksten «For en verden uten nazisme.»

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen