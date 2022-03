Biden advarte president Xi om følgene av å støtte Russland

Biden og Xi hadde fredag en 1 time og 50 minutter lang videosamtale der de diskuterte krigen i Ukraina.

Ifølge kinesiske medier understreket Xi at verken USA eller Kina er tjent med krig og at de to landene har et felles ansvar for å sikre fred.

Biden beskrev ifølge Det hvite hus hvilke "implikasjoner og konsekvenser" det vil få dersom Kina aktivt støtter Russland, enten med militærhjelp eller ved å hjelpe Kreml med å dempe følgene av internasjonale sanksjoner.

Hva som ellers var Bidens budskap under samtalen, er ikke kjent.

