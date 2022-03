Putin vil rense Russland for «forrædere og avskum»

Det var under et fjernsynsoverført regjeringsmøte onsdag denne uka at Putin truet russiske statsborgere som «tar Vestens parti».

– Alle folkeslag, og spesielt det russiske folket, kan alltid skille ekte landsmenn fra avskum og forrædere. De vil spytte dem ut som et lite insekt som tilfeldigvis flyr inn i munnen deres, sa Putin.

Putins advarsel var av uvanlig hard karakter – selv til ham å være.

Ifølge Putin prøver Vesten å provosere fram sivile konfrontasjoner i Russland og bruke Ukraina som et springbrett for en offensiv mot russerne.

– De har er ett mål – og det er å ødelegge Russland, sa han under møtet, der han også understreket at «oppdraget» i Ukraina går nøyaktig etter planen.

Femtekolonne

Presidenten advarte om at Vesten planlegger å bruke russiske statsborgere som en «femtekolonne». Det er et uttrykk for borgere som under en krig vender seg mot sitt eget land og kjemper for landets fiende.

– Vesten vil selvsagt satse på en femtekolonne – på forrædere. På de som tjener penger her, men som bor der borte. Ikke geografisk, men i hodet. De har en slavelignende måte å tenke på, uttalte president Putin.

– Jeg er overbevist om at denne naturlige og nødvendige rensingen av samfunnet vil styrke vårt samfunn og vår solidaritet, lød det videre.

Opprørende

Flere Russland-eksperter kaller Putins uttalelser for opprørende.

– På en veldig orwellsk måte har han delt innbyggerne inn i rene og urene, sier Andrei Kolesnikov, en politisk analytiker med base i Moskva.

Begrepet orwellsk kommer fra den engelske forfatteren George Orwell, som i 1949 ga ut framtidsromanen «1984» om et totalitært og fullstendig kontrollerende samfunn, der det blir slått hardt ned mot enhver opposisjon – eller «forrædere».

Handlingen foregår i et dystopisk Storbritannia, innlemmet i supermakten Oceania, preget av konstant krigføring, masseovervåking og omfattende menneskerettighetsbrudd.

Stadig mer totalitær

Etter at Putin ble president for tredje gang i 2012, har man sett en tydelig tilstramming av organisasjonsfriheten i landet. Blant annet ble det i 2012 vedtatt en lov som fastslo at grupper som mottok økonomisk støtte fra utlandet måtte erklære seg som «utenlandske agenter».

Utviklingen av et autoritært regime under Putin har spesielt skutt fart det siste året.

Etter invasjonen av Ukraina 24. februar har bildet blitt enda tydeligere. Vestlige eksperter og medier omtaler i dag i økende grad Putin som en diktator.

En lov vedtatt 4. mars gjør det ulovlig offentlig å «diskreditere» den russiske hær. Loven forbyr også «offentlig spredning av bevisst falsk informasjon om bruken av den russiske føderasjonens væpnede styrker».

Tusenvis av russere er den siste tiden blitt varetektsfengslet fordi de har protestert mot krigen, som Russland stadig kaller en spesiell militæroperasjon for å demilitarisere og «avnazifisere» sin demokratiske nabo.

Flere ledende uavhengige medieorganisasjoner har måttet stanset virksomheten.

Russland har åpnet minst tre straffesaker mot personer for å ha spredt det de kaller falske nyheter om den russiske hæren på Instagram og andre sosiale medier. Det opplyste russisk politis etterforskningskomité tidligere denne uka, ifølge Reuters.

