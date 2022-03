Stoltenberg: Nato vil styrker det militære nærværet i øst

Det kunngjorde generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– I dag har vi bedt våre militære ledere om å utvikle planer for alle områder: Land, luft, sjø, cyber og rom, sa Stoltenberg.

Han viste til at det allerede er utplasser 40.000 soldater under Nato-kommando i de østlige områdene, og at disse har betydelig støtte fra lufta og sjøen, samt luftvern.

– Men vi møter nå en ny virkelighet, så vi må vi må se på avskrekking i et lengre perspektiv, sa Stoltenberg.

Når det gjelder militære styrker på land, vil Nato være forberedt på å utplassere «substansielt» flere soldater i de østlige delene. Det følges opp med ytterligere kapabiliteter innen i luft- og rakettforsvar, og ubåter og krigsskip i et betydelig antall.

– Vi bør også trene og holde øvelser oftere og i større antall, sa Stoltenberg, som la til at allianselandene bør styrke forsvarsbudsjettene sine for å nå 2-prosentsmålet.

