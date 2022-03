Dyr bensin får europeere til å kjøre saktere eller ta beina fatt

Bensin- og dieselpriser på over 20 kroner literen gjør at taxisjåfør Aziz Brahmi i Paris unngår å kjøre rundt for å prøve å finne passasjerer.

– Vi venter på at kundene skal komme til oss i stedet for at vi er ute og leter etter dem. Alt jeg kan gjøre, er å kjøre minst mulig rundt med tom bil, sier 38-åringen, som vanligvis kjører rundt 200 kilometer per dag.

Drosjekolleger i London følger en lignende strategi, samtidig som de ikke kan stå stille for lenge.

– Jeg må betale regningene, så derfor må jeg jobbe mer. I tillegg er det veiarbeid mange steder i byen, som gjør at det tar lengre tid å komme fram, som igjen gjør at jeg bruker mer drivstoff, sier Gary Bollister. Han har kjørt de velkjente svarte drosjene i den britiske hovedstaden i 22 år.

300 dollar

Prisen på råolje var allerede høyere enn på mange år før den russiske invasjonen av Ukraina. Russland er en stor oljeprodusent, og konflikten har presset prisene enda høyere. Nylig var prisen oppe i 140 dollar fatet – det høyeste på 14 år siden – i enkelte markeder, etter at USA snakket med sine allierte om å forby import av russisk olje.

Russlands visestatsminister Aleksander Novak har advart og sagt at et importforbud kan føre til svimlende oljepriser på over 300 dollar fatet.

– Tar heller beina fatt

Den dyre oljen rammer allerede bunnlinjen hos europeiske bedrifter og lommeboken hos vanlige folk.

Colin, en 55 år gammel budbilsjåfør i London, sier han bruker 20 pund per dag – drøyt 230 kroner – på å fylle tanken. Det er dobbelt så mye som tidligere.

– Jeg tar heller beina fatt enn å fortsette å tape penger, sier han.

Marco Senfter fra Frankfurt har gjort nettopp det. Nå står Audi-en i garasjen, mens den 39 år gamle bartenderen har begynte å reise kollektivt.

– Det svir når en full bensintank koster 30 euro mer enn før, sier han.

23 år gamle Marius Scheidemann trenger bilen til enkelte ærend, men har funnet en annen løsning: For å redusere bensinforbruket unngår han å kjøre fortere enn 100 kilometer i timen på motorveien.

– Mitt bidrag

Tilbake i Paris forteller den 28 år gamle ambulansearbeideren Abdellatif Helaoui at han kjører 25 kilometer til jobb hver dag.

– Det utgjør en utgift på 200 euro i måneden. Da er det andre ting vi må ofre, kanskje muligheten til å reise på ferie, sier han.

På en bensinstasjon utenfor det tyske finanssenteret fyller Alexandra Koch tanken på en suv. Hun er fullt klar over kostnaden, men sier det er en pris hun er villig til å betale.

– Dersom det kan være mitt bidrag til at vi blir uavhengige av Russland, er jeg innstilt på det.

