– Jeg har akkurat testet positivt for covid. Jeg har hatt litt sår hals et par dager, men er ellers i god form, skriver han på Twitter.

Han skriver videre at både han og kona Michelle er glade for å være vaksinert og ha fått påfyllsdose. Han sier også at hun har testet negativt.

– Dette er en påminnelse om å bli vaksinert dersom du ikke allerede har blitt det, selv om smitten synker, skriver han.

