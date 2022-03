Turkmenistan velger presidentens sønn

Ni kandidater stiller til valg, men president Gurbanguly Berdymukhamedovs etterfølger blir trolig 40 år gamle Serdar Berdymukhamedov. Stram kontroll over opposisjonen og fullstendig dominans i politikken gjør at Berdymukhamedov senior etter alle solemerker kan pensjonere seg og la «yngre ledere» overta uten frykt for store omveltninger.

Valglokalene åpnet klokka 03.00 norsk tid lørdag og stenger i 15-tiden. Statlige medier kaller valget et tegn på «demokratiseringsprosessen i det moderne turkmenske samfunnet».

Berdymukhamedov senior har siden han overtok som president i 2006 etablert en personlighetskult som er blitt sammenlignet med situasjonen i Nord-Korea, der man allerede har sett makten gå fra far til sønn to ganger. Det er en gullstatue av ham i hovedstaden Asjkhabad, og statlig TV hyller stadig vekk alle hobbyer Berdymukhamedov har.

Det er mindre som er kjent om Serdar Berdymukhamedov, som ikke fikk den store oppmerksomheten fra offentligheten før han ble valgt i parlamentet i 2016. Siden da har han vært viseutenriksminister, guvernør og industriminister. I fjor fikk han også vervene som visestatsminister, riksrevisor og medlem av sikkerhetsrådet. De fleste motstanderne hans i presidentvalget er statsansatte.