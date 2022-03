Russland etterforsker Facebook og Instagram for «oppfordring til drap»

Meta bekreftet fredag at de gjør midlertidige endringer i reglene om hatytringer på bakgrunn av krigen i Ukraina. Facebook- og Instagram-brukere i enkelte land får lov til å oppfordre til vold mot russiske soldater, såfremt det handler om invasjonen.

Russland har omtalt uttalelsen som «aggressiv» og «kriminell» og reagerer med å starte etterforskning av selskapet. En særskilt etterforskningskomité, som etterforsker større forbrytelser, sier at de har opprettet sak på grunn av ulovlige oppfordringer til drap på russiske statsborgere fra ansatte i det amerikanske selskapet.

Påtalemyndigheten ber også om at selskapet stemples som ekstremistisk, samt at Instagram skal blokkeres i Russland.

Den midlertidige endringen i reglene gjelder blant annet i Ukraina, Russland, Polen, Estland, Latvia og Litauen.

– Som et resultat av Russlands invasjon av Ukraina vil vi midlertidig tillate politiske ytringer som normalt ville bryte med våre regler om voldelige uttalelser, som for eksempel «død over de russiske inntrengerne». Vi vil fortsatt ikke tillate oppfordringer til vold mot russiske sivile, het det i en uttalelse fra Meta fredag.

