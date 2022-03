Putin: Framskritt i samtalene mellom Ukraina og Russland

– Det er enkelte positive endringer i samtalene. Det er tilbakemeldingene jeg får fra våre forhandlere, sa Putin til sin hviterussiske kollega Aleksandr Lukasjenko under et TV-sendt møte i Moskva.

– Forhandlingene holdes nå nesten på daglig basis, tilføyde Putin.

De to presidentene møttes fredag for å diskutere utviklingen i Ukraina. Hviterussland har stilt seg på Russlands side etter at krigen brøt ut 24. februar.

Russiske og ukrainske delegasjoner har møttes tre ganger i Hviterussland i forsøk på å finne en løsning på konflikten. Da Russland og Ukrainas utenriksministre møttes i Tyrkia torsdag, ble det ikke oppnådd enighet om våpenhvile, men de ble enige om at samtalene i Hviterussland skal fortsette.

