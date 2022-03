Ukrainske myndigheter: 1.207 sivile døde i Mariupol-beleiring

På spørsmål om tallet kan bekreftes, svarer president Volodymyr Zelenskyjs presseavdeling følgende:

– Vi har ikke det nøyaktige tallet. Men som foreløpig tall, stemmer det.

Tidligere onsdag ble et sykehus med en fødeavdeling bombet i et russisk luftangrep. 17 ansatte ble såret, ifølge lokale myndigheter. Zelenskyj fordømte senere angrepet og kalte det en krigsforbrytelse, mens Det hvite hus i Washington kalte angrepet «barbarisk».

Mariupols myndigheter viser til at rundt 500.000 mennesker er uten lys, vann, varme og kommunikasjon. Flere forsøk på evakuering har sviktet, og Ukrainas ombudsmann Ljudmyla Denisova sa onsdag at byen står overfor en humanitær krise. En planlagt evakueringsrute som går til Zaporizjzja lenger nordvest, har ennå ikke blitt ryddet for miner.

Mariupols ordfører Vadym Bojtsjenko la ut en video der han sier:

– I dag er hjertet mitt fullt av sinne. I dag utførte Russland, ledet av president Vladimir Putin, et luftangrep mot en fredelig by og beskjøt et sykehus. De ønsket å ta livene til våre barn, våre kvinner, våre leger, sier han.

Ordføreren ber om at Ukrainas internasjonale partnere hjelper, og om at det blir etablert en flyforbudssone over Ukraina.

– Vi skal holde ut til siste slutt, lover han.

