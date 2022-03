Tror det kan komme angrep mot Kyiv innen kort tid

I flere dager har en mange mil lang militærkolonne stått stille på veiene utenfor Kyiv. Men flere militære analytikere tror det russiske militæret gradvis er i ferd med å løse sine logistikkproblemer og kan komme til å gå til angrep mot hovedstaden Kyiv innen få dager, skriver The Guardian.

– Forbereder seg

Institute for The study of War, en tenketank i Washington, sa tidligere denne uka at russiske styrker nå samler seg i de østlige, nordvestlige og vestlige områdene i utkanten av Kyiv, og forbereder seg på et angrep på den ukrainske hovedstaden. Tenketanken mener hvorvidt de lykkes med det avhenger av hvor effektivt russiske styrker har klart å skaffe seg nye forsyninger, reorganisere seg og planlegge, etter at styrkene har møtt på større problemer enn ventet de første dagene av invasjonen.

De neste dagene vil trolig bli avgjørende. Nick Reynolds ved tenketanken Rusi (Royal United Services Institute) sier at selv om logistikkproblemene ikke er løst, er det gjort forsøk på å sørge for nye forsyninger til deler av styrken.

– Spørsmålet er om den vil være i tilstrekkelig god stand til å forsøke å fullføre omringningen av Kyiv, med tanke på den fysiske og psykologiske belastningen styrkene har hatt mens de har vært dårlig organisert, sier Reynolds ifølge The Guardian.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har flere ganger talt fra og vist seg i Kyiv. Dette bildet er fra 7. mars. Det er levert av det ukrainske presidentkontoret (HANDOUT/AFP)

Høytstående amerikanske etterretningspersoner sa tirsdag til etterretningskomiteen i Representantenes hus i USA at de mener Russlands president Vladimir Putin ble overrasket og urolig over problemene militæret har møtt på i Ukraina, men at han er fast bestemt på å lykkes og derfor vil intensivere forsøkene og bruke enda mer brutale metoder.

– Våre analytikere sier at Putin neppe vil bli avskrekket av slike tilbakeslag, og at han i stedet vil eskalere, kort sagt satse mer for å oppnå ukrainsk avvæpning og nøytralitet og forhindre at de integreres enda mer med USA og Nato, sa Avril Haynes, nasjonal etterretningssjef, til komiteen.

Men Haynes sa også at det vil bli svært vanskelig for Putin å beholde kontroll og installere og beholde et prorussisk regime i Kyiv, fordi det trolig vil være langvarig og betydelig opprørsvirksomhet fra ukrainere.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova sa imidlertid onsdag at Russland ikke har noe ønske om å styrte Ukrainas regjering. Under en pressekonferanse i Kreml onsdag understreket hun at Russland foretrekker en forhandlingsløsning, men la til at militæroperasjonen i Ukraina «går som planlagt».

[ Slik rammer bykrig sivile ]

– Frustrert og sint

Noen etterretningstjenester hos allierte av USA tror at de militære problemene Russland har møtt så langt kan føre til at Putin nedjusterer planene om å ta kontroll over hele landet, og stopper offensiven etter at russiske styrker eventuelt har tatt kontroll over Kyiv, særlig dersom militære ledere påpeker hvor store styrker som trengs for å kontrollere hele Ukraina. Men samtidig vet man ikke hvor rasjonelt Putin tenker rundt dette, skriver avisen The New York Times.

CIA-direktør William J. Burns venter noen «stygge uker» framover.

– Jeg tror Putin er sint og frustrert akkurat nå, sier han, og mener det vil bety harde angrep uten hensyn til sivile.

Etterretningseksperter i USA og allierte land tror det kan ta bare en uke eller to før russiske styrker har klart å omringe Kyiv. Det har de siste dagene pågått harde kamper i flere omkringliggende småsteder og byer, men så langt har kampene ikke kommet til selve hovedstaden.

En eldre kvinne trilles i en handlevogn etter å ha blitt evakuert fra Irpin utenfor hovedstaden Kyiv tirsdag 8. mars. Russiske styrker forsøker å nærme seg hovedstaden. (Vadim Ghirda/AP)

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snakket mandag kveld fra kontoret sitt i Kyiv for første gang siden invasjonen startet 24. februar.

Onsdag sa Zelenskyj at det pågår forsøk på å evakuere 18.000 mennesker fra hovedstaden Kyiv og krigsrammede byer i nærheten. Han sa det er en del av et større evakueringsforsøk via flere humanitære korridorer i Ukraina, og advarte russiske styrker mot å bryte løfter om våpenhvile.

[ Forfatter av Russland-bøker: – Vi ser et fundamentalt skifte nå ]

Forbereder seg

Men ukrainere prøver å gjøre det vanskelig for russiske styrker å komme inn i hovedstaden. I Kyiv har ukrainske soldater og tusenvis av frivillige i flere dager prøvd å sette opp innretninger som skal beskytte byen og hindre og forsinke russiske styrker fra å komme fram, som veiblokkeringer i form av sandsekker og betongklosser.

Det er satt opp en rekke innretninger som skal stanse russiske styrker dersom de kommer inn i sentrum av Kyiv. (SERGEI SUPINSKY/AFP)

Oleksii Erinchak, en innbygger i Kyiv som driver en bokhandel og kaffebar sentralt i Kyiv, har gjort om lokalet sitt til frivillighetssentral.

– Vi prøver å forberede oss på det verste scenarioet, at vi blir omringet av russiske styrker og alle forsyningsnettverk blir ødelagt. Så vi prøver å forsikre oss om at alle, og alle bygningene, er forberedt på dette, sier han til CNN.

Han jobber også med å etablere nabonettverk som kan samarbeide om distribusjon av mat og medisiner.

Den berømte Maidan-plassen, som ligger midt i hovedstaden og var åsted for de store demonstrasjonene i 2014, er som en festning nå, melder CNN fra Kyiv. Parkene i byene fungerer som parkeringsplasser for militære kjøretøy, mens gatene som ellers er fulle av yrende liv med butikker og restauranter, nå er beskyttet med barrierer som sandsekker og betongklosser.

Samtidig har tusenvis av sivile forsøkt å flykte fra byen i påvente av mulige russiske angrep. Byen hadde 2,8 millioner innbyggere før krigen, man vet ikke hvor mange som har dratt fra hovedstaden. Men tusenvis har blitt værende i byen, der en del sover i kjellere, tilfluktsrom og T-banestasjoner.

Midt mellom mange stengte butikker i byen holder en kiosk åpent. Ljudmila og ektemannen Dmytro er fast bestemt på å holde åpent, selv om kundene ikke er mange, forteller de til CNN.

– Jeg vet ikke hvilken ukedag det er, men jeg vet helt sikkert at det er den trettende dagen av krigen, sier Ljudmila.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen