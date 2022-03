Sykehusangrep i Mariupol fordømmes av Vesten – Russland hevder de angrep ekstremistleir

Bilder av sårede gravide kvinner som blir evakuert fra sykehuset, har sjokkert en hel verden.

Spanias statsminister Pedro Sánchez er blant dem som anklager Russland for en krigsforbrytelse.

– Vi ser hvordan sykehus blir bombet. De utfører vilkårlige angrep mot sivilsamfunnet, og med det bryter de klart med menneskerettighetene, og etter alt å dømme begår de krigsforbrytelser. Slike krigsforbrytelser kan ikke forbli ustraffet, sa Sánchez da han torsdag besøkte et flyktningmottak ved Madrid.

[ – Vi ser et fundamentalt skifte i Russland nå ]

– Ekstremistleir

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet samme dag at sykehuset ble brukt av høyreekstremister, og at det ikke lenger fantes helsepersonell i bygningen da angrepet ble gjennomført onsdag.

Ifølge Lavrov har Russland allerede informert FN om at ytterliggående krigere fra det ukrainske Azov-regimentet hadde etablert en leir ved sykehuset. Han sier også at en hel verden blir manipulert av påstandene om at russiske styrker begår grusomheter.

Russlands første reaksjon var å kalle anklagene for «falske nyheter». Deretter meldte Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov at de ville innhente mer informasjon fra det russiske militæret om hva som har skjedd.

[ Ukrainsk legion med klar beskjed til russere ]

Tre drept

Byrådet i Mariupol har meldt at tre personer, deriblant ei lita jente, ble drept i angrepet. Tidligere er det meldt at 17 personer ble såret.

Den ukrainske havnebyen har de siste ni dagene vært beleiret av russiske styrker. Byen mangler både strøm, vann og oppvarming på grunn av de store ødeleggelsene, og store deler av byens befolkning har søkt tilflukt i kjellere og bomberom.

Det er gjort flere forsøk på å etablere humanitære korridorer fra byen slik at rundt 200.000 sivile kan komme seg i sikkerhet. Men evakueringsforsøkene er blitt avbrutt av nye angrep og kamper.

Samtalene mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i Tyrkia torsdag morgen førte heller ikke til noe gjennombrudd, verken når det gjaldt våpenhvile eller etablering av trygge fluktruter for sivilbefolkningen. Ifølge Kubela var samtalene om disse temaene resultatløse.

[ Etter at Russland invaderte Ukraina, er denne romanens relevans enda høyere (+) ]

– Trolig artilleriangrep

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kalt angrepet mot sykehuset «et folkemord» mot den ukrainske befolkningen, mens USA omtaler det som barbarisk.

Også Storbritannia bruker sterke ord. Forsvarsminister James Heappey sier til BBCs Radio 4 at han mener angrepet er å regne som en krigsforbrytelse enten det ble gjort med overlegg eller ei. Britene tror sykehuset ble beskutt med artilleri, men ifølge ministeren er konklusjonene ennå ikke klare.

– Vi spør oss hvordan dette kunne skje. Var det vilkårlig bruk av artilleri eller raketter mot et bebygd område, eller ble sykehuset angrepet med vilje? Begge deler er like usselt, og som ukrainerne har pekt på, vil det kunne utgjøre en krigsforbrytelse, sier Heappey.

Når han blir bedt om å svare direkte på om angrepet er en krigsforbrytelse, svarer han:

– Hvis du bruker vilkårlig artilleri mot et urbant område uten å ta hensyn til at man kan komme til å treffe et beskyttet område som et sykehus, da er det også, etter min mening, en krigsforbrytelse.

Saken fortsetter under videoen

Enorme ødeleggelser

Den russiske invasjonen av Ukraina er nå inne i sin tredje uke. Krigen har drevet millioner på flukt og de materielle ødeleggelsene er enorme som følge av omfattende russiske bombardement.

Militære installasjoner og infrastruktur er hardt rammet, i tillegg til at en rekke sivile bygninger er truffet av raketter og artilleri. Ingen har oversikt over hvor mange som er drept og såret, verken når det gjelder sivile eller stridende på ukrainsk og russisk side. FN har så langt meldt at 516 sivile er drept i krigen i Ukraina, men organisasjonen vedgår at tallet trolig er langt høyere.

Ukraina hevder at Russland har bekreftet bruk av såkalte termobariske bomber, også kalt vakuumbomber, en type våpen som er forbudt i henhold til Genèvekonvensjonene. Bombene er fylt med eksplosiver som sprer seg ved at bombene fylles med oksygen som skaper en svært høy trykkbølge.

Russland har på sin side anklaget Ukraina for å utvikle både atomvåpen og biologiske våpen i samarbeid med USA på sitt territorium, en påstand som har skapt frykt for at Russland vil utplassere kjemiske våpen i Ukraina for så å legge skylden på Ukraina.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen