IAEA har mistet kontakt med Europas største atomkraftverk

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) mistet kontakten med anlegget onsdag, dagen etter at IAEA mistet kontakten med det nedlagte atomkraftverket i Tsjernobyl, melder BBC.

Begge anleggene er under kontroll av russiske styrker, men driftes ennå av ukrainske ansatte.

IAEAs leder Rafael Grossi sier at han er «bekymret over den plutselige stansen i dataoverføring» fra de to anleggene.

Han legger til at årsaken til at kontakten er kuttet, ikke er klar.

Europas største atomkraftverk i Zaporizjzja ble tatt av russiske styrker i forrige uke etter kamper mot ukrainske soldater.

