Her kjører Espen inn i Ukraina for andre gang siden krigen startet

På vei inn i Ukraina Espen Hovde er torsdag i Ukraina for andre gang på kort tid for å hente flyktninger. Sent onsdag kveld passerte han grensen og kjørte videre til byen Lviv for å ta med seg et busslass med flyktninger tilbake. Selv sier han at han kommer til å fortsette til krigen er over. Foto: Torstein Bøe / NTB (Torstein Boee/NTB)