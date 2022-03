Finlands forsvarsminister: Ikke tidspunktet for å bli med i Nato

Kaikkonen er torsdag i Washington for å ha møter med sin amerikanske kollega Lloyd Austin om forholdet mellom landene, Ukraina-krisen og sikkerhetssituasjonen i Europa.

– Nå er Natos hovedanliggende å se hvordan situasjonen i Ukraina kan roe seg ned. Akkurat nå er ikke riktig tidspunkt å søke om Nato-medlemskap, sa finnen etter møtet, ifølge svenske Yle.

Kaikkonen sa at både han og Austin var enige om viktigheten av å fortsette Natos åpen dør-politikk. Forrige uke støttet for første gang et flertall – 53 prosent – av finnene å bli med i Nato, ifølge en meningsmåling gjort på vegne av allmennkringkasteren Yle.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson sa senest onsdag at Sverige foreløpig ikke bør søke om Nato-medlemskap. Årsaken er at hun mener dette kan destabilisere situasjonen ytterligere. Kaikkonen ønsket ikke å kommentere Anderssons uttalelse, men understreket at Finland og Sverige tar avgjørelser hver for seg.

– Samtidig er det viktig at vi holder hverandre orientert. Jeg er ofte i kontakt med min svenske kollega Peter Hultqvist, sa han.

Sist helg hadde de to landene møter for å diskutere hvordan Sverige og Finland sammen kan styrke forsvarssamarbeid seg imellom.

