Ukrainsk legion ber russere dra til helvete

– Russisk krigsskip, dra til helvete.

Det er beskjeden fra den ukrainske internasjonale legion. På nettsiden for frivillige som vil melde seg til militær tjeneste i Ukraina, er det en oversikt over kontaktinformasjon i alle land. Velger man Russland får man ikke adresse og telefonnummer på ambassaden, men denne beskjeden.

Det var nøyaktig denne beskjeden ukrainske grensevakter på den ukrainske øya Zmiinyi skal ha gitt russiske soldater, da et russisk krigsskip ba dem om å overgi seg. Lydklippet og nyheten gikk verden rundt, og det ble først meldt at samtlige av de tretten ukrainske grensevaktene ble drept i angrepet på øya. Senere kom det fram at grensevaktene var i live, og i russisk fangenskap.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utstede denne uka et dekret som gjorde det mulig å komme inn i landet uten visum, for alle som ville forsvare Ukraina i en fremmedlegion. Det blir gjort unntak for russiske statsborgere, som ikke får verve seg.

På den ukrainske internasjonale legionens nettside – fightforua.org, er dette beskjeden man får om man trykker på kontaktinformasjon for Russland. (Skjermbilde)

Det er ikke lov for briter å verve seg som fremmedkrigere for å kjempe mot russiske styrker i Ukraina. Det uttalte Storbritannias forsvarssjef, admiral Tony Radakin denne uka.

Ifølge kartet på den internasjonale legions nettside er det heller ikke mulig for blant annet italienere, bosniere, kosovere, tyrkere, islendere og amerikanere å melde seg. Det samme gjelder hele det afrikanske kontinentet, og en rekke land i Latin-Amerika. Ifølge det Ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform, lover landets viseinnenriksminister ukrainsk statsborgerskap til de deltar i den internasjonale legionen.

20.000 frivillige

Ukrainas ambassadør til Norge, Vjatsjeslav Jatsiuk hevder at så mange som 20.000 fra 52 ulike land har reist til den ukrainske frontlinjen, ifølge NTB.

– Vårt røffe estimat tilsier at tallet er på mellom 100 og 150 norske borgere som er der nå, eller som er på vei til frontlinjen, sa Jatsiuk på en pressebrifing på den ukrainske ambassaden i Oslo tirsdag formiddag.

Jatsiuk mener det har vært en enorm respons ikke bare fra Europa, men også fra USA, Canada og Australia.

I tillegg til fremmedkrigerne skal mer enn 66.000 ukrainske menn ha reist hjem for å kjempe i krigen mot Russland. Det sa Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov lørdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at nordmenn bør tenke seg grundig om før de drar til Ukraina for å kjempe i krigen.

– Jeg skjønner veldig godt nordmenns engasjement når man ser at et europeisk land blir offer for en angrepskrig fra en militær stormakt, men jeg vil advare folk mot det – krig er brutalt, og det er ikke et ansvar norske myndigheter kan ta. Hvis enkeltmennesker vil gjøre det, må de tenke veldig nøye gjennom det, sa Støre til NTB tirsdag denne uka.

