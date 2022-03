Stoltenberg advarer Russland mot å angripe forsyningslinjer

– Et angrep mot Nato-territorium, mot Nato-styrker og mot Nato-kapasiteter vil være et angrep mot Nato, sier Stoltenberg til canadiske CBC News.

Det fryktes at Russland vil forsøke å hindre omverdenen fra å frakte våpen og andre forsyninger til ukrainske styrker, og Stoltenberg medgir at forsyningslinjene inne i landet er sårbare for artilleri- og flyangrep.

Nato-landenes rett til å forsyne Ukraina med våpen, er imidlertid nedfelt i FN-charteret, sier han.

