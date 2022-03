Skarp kinesisk kritikk etter at oljefondet solgte seg ut av sportsselskap

Statens pensjonsfond utland (oljefondet) kunngjorde mandag at det selger seg ut av sportsmerket Li-Ning på grunn av bekymring for at selskapet står bak alvorlige brudd på menneskerettighetene. Oljefondets etikkråd knytter selskapet til tvangsarbeid i regionen Xinjiang.

Myndighetene i Kina anklages for å ha internert flere enn 1 million uigurer og andre tyrkisktalende muslimer i politiske omskoleringsleire og for å utnytte dem til tvangsarbeid.

Menneskerettighetsgrupper sier de har funnet bevis på tortur og tvangssterilisering i regionen. Land som USA, Frankrike og Canada har betegnet det som skjer, som et folkemord.

– En enorm løgn

Det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian kalte onsdag anklagene for en enorm løgn som er fremmet av anti-Kina-krefter. Han rettet en oppfordring til «relevante parter» i oljefondet om ikke å la seg narre, og at man må unngå unødvendige finansielle tap som kan stride mot fondets egeninteresse.

Oljefondet eide 0,59 prosent av aksjer i selskapet Li-Ning, verdsatt til 1,5 milliarder kroner, men har nå solgt seg ut.

– Produserte klær i interneringsleir

Etikkrådet anbefalte i september i fjor at oljefondet burde trekke ut sine eierinteresser i Li-Ning. Bakgrunnen var rapporter hvor selskapet knyttes til en leverandør som skal produsere klær og utstyr inne i en interneringsleir. I tillegg er Li-Ning knyttet til menneskerettighetsbrudd i Xinjiang gjennom andre leverandører, skriver etikkrådet i sin tilråding.

Etikkrådet viser til at det er godt dokumentert at å produsere eller kjøpe bestemte produkter fra regionen Xinjiang innebærer en særlig risiko for å være involvert i tvangsarbeid.

– Etikkrådet har ikke informasjon som tilsier at Li-Ning har undersøkt eller adressert denne risikoen. Når selskapet heller ikke svarer på rådets forespørsler, konkluderer rådet med at det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove menneskerettighetsbrudd, heter det i uttalelsen.

