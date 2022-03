Russland hevder å ha full kontroll over atomkraftanlegg

BBC viser til statlige medier i Russland, som siterer en talsperson for den russiske nasjonalgarden, på at kraftverkets ansatte arbeider «normalt», og at medlemmer av den ukrainske nasjonalgarden som forsvarte anlegget, har overgitt sine våpen og er satt fri av russerne.

Meldingen fra Russland kom etter at Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko anklaget russiske styrker for å ha torturert de ansatte ved anlegget. Han sa at de ansatte ble holdt som gisler.

Han advarte også om at Russland kunne tvinge atomkraftverkets ledelse til å sende ut en falsk uttalelse som kunne bli brukt til propagandaformål.

Verken påstanden fra Russland eller Ukraina er blitt bekreftet fra uavhengig hold.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen