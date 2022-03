Huitfeldt besøkte grensa til Ukraina: – Det er hjerteskjærende

– Det er hjerteskjærende, sier Huitfeldt til NTB.

Utenriksministeren besøkte onsdag grenseovergangen ved Dorohusk sørøst i Polen, der krigsflyktninger fra Ukraina nå strømmer inn i landet – mange av dem til fots med trillekofferter og kjæledyr, i temperaturer på rundt null grader og med snø i luften.

– Jeg har sett lange køer med unger med skolesekker som ikke er fylt med bøker, men med bamser og ting de må ha med seg hjemmefra. Og så er det nesten ingen menn og nesten ingen unge gutter, for de er igjen på den andre siden. Det er veldig sterkt, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren forteller at hun har sett mange flyktningleirer i sitt liv, men at hun aldri før har sett mennesker på flukt gå over selve grensa.

– Det forteller noe om denne krigens grusomhet, sier hun.

– Slike flyktningstrømmer i Europa, så nær Norge, det er det veldig lenge siden vi har sett.

