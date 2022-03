Xi om Ukraina-krigen: Svært urovekkende

Bakgrunnen for samtalen er et europeisk ønske om at Xi skal bidra til diplomatiske framstøt som kan få en slutt på krigen.

Under samtalen understreket Xi at det må vises all mulig tilbakeholdenhet, melder kinesiske medier etter samtalen.

Han kalte også krigen for «svært urovekkende», og han vil at Ukraina og Russland opprettholder viljen til å forhandle og at de fortsetter samtalene for å nå resultater, samt at de unngår en storstilt humanitær katastrofe.

