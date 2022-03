Ukrainske kvinner får verdens oppmerksomhet på kvinnedagen

Blant de 1,7 millioner menneskene som har flyktet fra krigen så langt, er langt de fleste kvinner og barn. Mennene er igjen for å kjempe mot russiske invasjonsstyrker enten de vil eller ikke.

Flere hjelpeorganisasjoner understreker at kvinnene og jentene løper en økt risiko for å bli utsatt for seksualisert vold og fysiske overgrep mens de er på flukt. Spesielt utsatt er også gravide kvinner. I Ukraina vil anslagsvis 80.000 kvinner føde de tre neste månedene. Mange av dem vil ikke få nødvendig barselhjelp, noe som øker risikoen for at mor eller barn dør under fødselen, ifølge FNs befolkningsfond (UNFPA).

– Krigen i Ukraina og fordrivelsen den resulterer i, splitter familier og gjør kvinner og barn som forsøker å komme seg i sikkerhet, utsatt og sårbare, sier Suzy Madigan, rådgiver i hjelpeorganisasjonen Care International.

– Overalt hvor kvinner flykter fra katastrofer, løper de en reell risiko for kjønnsbasert vold og overgrep når de tvinges til å forlate hjemmene sine. Hvis du blir avhengig av andre for å dekke dine grunnleggende behov for å overleve, blir utnyttelse er virkelig trussel, føyer hun til.