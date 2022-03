Sveriges regjering sier nei til ny Nato-debatt

– Hensikten var ikke å ha en Nato-diskusjon, sier statsminister Magdalena Andersson (S) etter at hun møtte de andre partilederne til samtale tirsdag.

På møtet krevde de borgerlige partilederne at regjeringen setter i gang diskusjon om et mulig Nato-medlemskap, men dette ble avvist av Andersson. Hun mener det er best for Sveriges sikkerhet å holde seg til gjeldende sikkerhetspolitisk linje.

Samtidig ser Andersson et behov for å «supplere» dagens sikkerhetspolitiske analyse. Den ble utviklet av forsvarskomiteen, som inkluderer alle parlamentariske partier, i 2019.

Nøyaktig hvordan tillegget skal gjøres, hvem som skal gjennomføre det og hvordan oppdraget skal utformes, er ikke bestemt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen