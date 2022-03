Stoltenberg: Å angripe sivile er totalt uakseptabelt

Stoltenberg er tirsdag i Latvia der han har hatt det han beskriver som en viktig diskusjon om Russlands «brutale invasjon» av Ukraina med president Egils Levits.

Nato-generalsekretæren sier mange sivile er drept eller skadd av russiske styrker, og ber om reelle humanitære korridorer som er fullstendig respektert.

– Det finnes veldig troverdige rapporter om at sivile angripes når de prøver å evakuere. Å angripe sivile er en krigsforbrytelse, og det er totalt uakseptabelt, sier Stoltenberg ifølge VG.

Han sier lidelsene i Ukraina er forferdelige, og at det påvirker oss alle. Videre understreker han at Nato har økt tilstedeværelsen i øst betraktelig.

– Vi har et ansvar for å sørge for at konflikten ikke eskalerer og sprer seg utenfor Ukraina, sier Stoltenberg.

