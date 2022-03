Ring Russland-kampanje lansert

Målet er at direkte kontakt kan bidra til å omgå narrativet i regimetro medier og endre oppfatningen hos vanlige russere slik at det kan lede til at krigen avsluttes.

Initiativet «Ring Russland» har en database med 40 millioner tilfeldig valgte russiske telefonnumre. Et nytt nummer dukker opp hver gang en bruker klikker på kampanjenettstedet.

En av grunnleggerne bak kampanjen, Paulius Seniuta, sier at han har snakket med tre personer han kjenner i Moskva og at samtalene var «veldig vanskelige».

– Disse menneskene befinner seg i et helt annet informasjonsområde og har radikalt motstridende synspunkter enn oss, sier Seniuta, som jobber som markedsføringsspesialist.

– Noen ganger virket det som om vi faktisk er fra forskjellige planeter.

Nettstedet tilbyr tips til innringere. Det går ut på at det ikke skal være noen utskjelling eller fornærmelser, og man rådes til å være forberedt på å lytte til synspunktene som mottakeren har.

– Vi ber folk om å avstå fra å være konfronterende og prøve å forklare hvem som har rett og hvem som tar feil, sier Seniuta.

– Vi oppfordrer folk til å snakke om tragedien med menneskelig lidelse, mennesker som dør, kvinner som blir tvunget til å føde på metrostasjoner, sier han, og legger til at dette er noe forhåpentlig alle kan enes om er en tragedie, uansett hvilket land de bor i.

