Masseflukten fra ukrainske byer fortsetter – USA og Storbritannia strammer inn sanksjonene

Av Nils Inge Kruhaug og Kenneth Kandolf Haug / NTB

Ifølge FN-tall har nå to millioner mennesker flyktet fra Ukraina, og minst 474 sivile er drept i krigen hittil. FN går ut ifra at det reelle tallet på drepte er betydelig høyere.

Russland lovet tirsdag nok en gang våpenhvile for å gi sivile anledning til å forlate hovedstaden Kyiv og byene Tsjernihiv, Sumy, Kharkiv og Mariupol via avtalte ruter.

Våpenhvilen var et resultat av forhandlinger mellom partene mandag og ble kunngjort av Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia på et hastemøte i Sikkerhetsrådet samme kveld.

I byen Sumy nordøst i Ukraina kunne de første gå om bord i busser i morgentimene, livredde etter en ny natt med russiske angrep som ifølge en talsmann for påtalemyndigheten i byen kostet 21 sivile livet, blant dem to barn.

I løpet av ettermiddagen ble det meldt fra ukrainske myndigheter at de evakuerte fra Sumy var ankommet Poltava, 175 kilometer lenger sør.

Endte tragisk

Også fra Kyiv-forstaden Irpin var evakueringen i morgentimene i gang, ifølge ukrainske myndigheter, noe som ble bekreftet av BBCs journalister på stedet.

Da hundrevis av sivile fra Irpin forsøkte å ta seg inn til Kyiv søndag, endte det tragisk da russiske styrker angrep et veikryss som de måtte passere. Minst åtte mennesker ble drept.

Den varslede evakueringen fra havnebyen Mariupol ved Azovhavet, der opptil 200.000 sivile angivelig venter på å komme seg ut, så tirsdag ut til å bli avlyst nok en gang.

Russland har to ganger tidligere lovet våpenhvile og trygg ferdsel til Zaporizjzja, 230 kilometer lenger vest, men kamphandlingene har fortsatt.

Mariupol er omringet av russiske styrker og russisk-støttede separatister. En talsmann for den selverklærte republikken Donetsk i Øst-Ukraina anklaget tirsdag morgen ukrainske styrker for å blokkere evakueringsruten, mens det ukrainske utenriksdepartementet anklaget russiske styrker for å bombe ruten.

Oljestopp

Den største utviklingen i krigen tirsdag skjedde likevel utenfor Ukrainas grenser. USA og Storbritannia kunngjorde begge at de vil stanse importen av russisk olje – USA med umiddelbar virkning, Storbritannia i løpet av året. Olje og gass er Russlands største eksportvarer, men har foreløpig ikke vært særlig hardt rammet av sanksjonene fra Vesten.

I tillegg har oljegiganten Shell varslet at de trekker seg ut av landet. Oljeprisen steg til over 130 dollar fatet, og Tyskland bønnfaller nå oljeprodusentene i Opec om å øke produksjonen.

Masseflukt

Til tross for de russiske angrepene hadde over 2 millioner ukrainere tirsdag greid å ta seg ut av landet, opplyste FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi under et besøk i Oslo.

Han ga uttrykk for håp om at avtaler om våpenhvile og opprettelse av humanitære korridorer blir respektert av partene.

– Disse humanitære korridorene må vare i noen dager for å være effektive. Vi må få forsyninger inn, og vi må få folk ut. Det kan ikke bli gjort på to dager, sa Grandi etter et møte med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Polen har til nå tatt imot over 1,2 millioner krigsflyktninger fra nabolandet, og bare i løpet av mandagen krysset drøyt 140.000 grensa.

Mange ukrainere finner også veien til land som Romania, Moldova, Tsjekkia og Ungarn.

Diplomati

Mens krigshandlingene og masseflukten fortsetter, jobbes det på spreng for å finne en diplomatisk løsning på krigen.

Tirsdag hadde Tysklands statsminister Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron en videosamtale med president Xi Jinping i håp om å få Kina på banen.

Kina har ikke villet fordømme den russiske invasjonen, og landet lot også være å stemme da FNs hovedforsamling gjorde det.

Under tirsdagens samtale skal Xi ha betegnet krigen som «urovekkende», men han skal ha hatt lite konkret å bidra med.

Krigsfanger

Både Ukraina og Russland har tatt hundrevis av krigsfanger, og ukrainske myndigheter får kritikk fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen ICRC) for måten fangene behandles på.

Den ukrainske etterretningstjenesten (SBU) har flere ganger vist fram fanger for mediene der de unge soldatene har måttet ta avstand fra Russlands krigføring og Putin.

– Krigsfanger og sivile som er tatt til fange, skal behandles med verdighet, understreker ICRC.

– Fanger er absolutt beskyttet mot mishandling og eksponering for offentlig nysgjerrighet, inkludert bilder som spres offentlig og i sosiale medier, slår de videre fast.

Det amerikanske forsvarsdepartementet anslår at mellom 2.000 og 4.000 russiske soldater er drept, et anslag som legger seg mellom Russlands påstand om 498 og Ukrainas påstand om 12.000.

Russiske krav

I et intervju med den amerikanske kringkasteren ABC tirsdag, åpnet Zelenskyj tilsynelatende for å komme Russland i møte på noen av kravene president Vladimir Putin har stilt.

Putins talsmann Dmitrij Peskov gjentok mandag disse kravene i et intervju med Reuters og lovet øyeblikkelig stans i krigshandlingene dersom nøytralitet blir nedfelt i Ukrainas grunnlov, Krim-halvøya blir anerkjent som russisk og regjeringen i Kyiv anerkjenner de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker.

Zelenskyj sier til ABC at han er villig til å diskutere den framtidige statusen til Krim-halvøya og de to utbryterrepublikkene, men han sa ingenting om kravet om nøytralitet. Det vil i så fall utelukke Nato-medlemskap for Ukraina.

– Jeg er klar for dialog, men vi er ikke klare for å kapitulere, sier Zelenskyj i intervjuet.

