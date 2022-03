Jerusalem Post hevder Zelenskyj har fått fredstilbud

Avisa siterer ikke-navngitte kilder som skal være kjent med det som ble sagt på møtet mellom Russlands president Vladimir Putin og Israels statsminister Naftali Bennett i Moskva lørdag.

Forslaget til Zelenskyj ble regnet som «vanskelig, men ikke umulig,» ifølge kildene. Det er verre enn det Zelenskyj ville fått før invasjonen, men det skal ikke være veldig stor avstand mellom partene. Putin ga angivelig ordre om våpenhvile i påvente av Zelenskyjs beslutning.

Harde krav

Zelenskyj skal være delt i synet på forslaget. Det innebærer tap av Donbas-regionen, nøytralitet og slutt på drømmen om Nato-medlemskap, og en krymping av militæret. Samtidig vil et eventuelt avslag tilsynelatende føre til fortsatt krig med de konsekvenser det får for Ukrainas befolkning.

Formålet med Bennetts tur til Moskva skal ikke ha vært å megle mellom partene, men å få et inntrykk av hvor Putin sto, og melde tilbake til vestlige ledere. De reelle forhandlingene skal ifølge de anonyme kildene foregå direkte mellom Russland og Ukraina og være langt mer konkrete enn det som blir rapportert utad.

Tilbyr krigs-stans

Den russiske regjeringstalsmannen sa Dmitrij Peskov sa mandag til nyhetsbyrået Reuters at Russlands krav er blitt overlevert ukrainske myndigheter. Kravene er at Ukraina må legge ned våpnene, formelt godta at Krim-halvøya blir russisk, anerkjenne utbryterregionene Donetsk og Luhansk som uavhengige land og nedfelle nøytralitet i landets grunnlov, ifølge Peskov.

Russland vil angivelig stanse krigføringen umiddelbart hvis kravene innfris.

Partiet til Volodymyr Zelenskyj, Folkets tjener, gjentok tirsdag at det er uaktuelt for Ukraina å gi fra seg noe av sitt territorium. Samtidig antydet partiet at landets Nato-ambisjoner kan legges på is i bytte mot russiske sikkerhetsgarantier.

