Ukraina hevder at mer enn 20.000 utlendinger har vervet seg

Regjeringens plan er at de skal tjenestegjøre i en nyopprettet internasjonal legion. Kuleba sa ikke hvor mange av fremmedkrigerne som har ankommet Ukraina.

– Hele verden er på Ukrainas side, ikke bare med ord, men også med handlinger, sa han på ukrainsk fjernsyn søndag kveld.

Kuleba navnga ikke hjemlandene til de frivillige, og forklarte det med at noen av dem forbyr sine borgere å gå i strid for andre land. Han oppfordret også ukrainske statsborgere i utlandet til å presse på for ukrainsk EU-medlemskap.

