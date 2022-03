Russland lover umiddelbar stans i krigen – hvis ukrainerne oppfyller krav

Regjeringstalsmann Dmitrij Peskov konkretiserte kravene i et intervju med nyhetsbyrået Reuters mandag:

Nøytralitet må nedfelles i Ukrainas grunnlov, Krim-halvøya må anerkjennes som russisk, og utbryterregionene Luhansk og Donetsk må anerkjennes av Ukraina som uavhengige land.

Tidligere har Russland også krevd demilitarisering og «denazifisering» av Ukraina. Peskov hevder demilitariseringen snart er overstått.

Formidlet til Ukraina

– Vi vil fullføre det. Men det viktigste er at Ukraina avslutter sin militæroperasjon. De bør stanse militæroperasjonen, så vil ingen bli skutt, hevder talsmannen for det russiske regimet som invaderte Ukraina for halvannen uke siden.

Peskov hevder Russland ikke forlanger å få kontroll over den ukrainske hovedstaden Kyiv. Han sier det ikke vil bli rettet flere russiske territorielle krav mot Ukraina.

De tre russiske hovedkravene er formidlet til Ukrainas regjering, ifølge Peskov.

– De vet at alt dette kan bli stanset på et øyeblikk, sier han.

Russlands svært vidtgående krav er så langt blitt avvist av Ukraina. Landene har hatt tre forhandlingsmøter, så langt uten noe gjennombrudd. Det siste møtet ble holdt i Hviterussland mandag.

– Kan leve som de vil

Reuters skriver at Peskovs uttalelser er de mest konkrete så langt om hva Russland vil påtvinge Ukraina.

– Ukraina er en uavhengig stat som kan leve som den vil, men under forutsetning av nøytralitet, sier regjeringstalsmannen.

Han påstår at Russland var nødt til å gå til aksjon for å beskytte russisktalende innbyggere i Øst-Ukraina og for å møte trusler fra forsvarsalliansen Nato. Ifølge Peskov var det bare et tidsspørsmål før Nato hadde utplassert raketter i Ukraina.

– Vi forsto at vi ikke kunne finne oss i dette lenger. Vi måtte handle, hevder Peskov.

I løpet av halvannen uke med krig har Russland gått til angrep på en rekke ukrainske byer. Et ukjent antall sivile er drept, og 1,7 millioner mennesker har flyktet ut av Ukraina.