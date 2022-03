Russland åpner for evakuering fra ukrainske byer

– Russiske styrker vil, av humanitære årsaker, innføre et «stille regime» og åpne humanitære korridorer fra klokka 10, het det i en kunngjøring fra forsvarsdepartementet i Moskva.

Våpenhvilen trådte dermed i kraft klokka 8 norsk tid, men det er foreløpig uklart om det respekteres og om evakueringen har begynt.

Den humanitære korridoren fra hovedstaden Kyiv vil ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti gå til Hviterussland, mens korridoren fra Kharkiv vil gå til Russland.

De som ønsker å forlate Kyiv, vil også få anledning til å fly til Russland, opplyses det videre.

Våpenhvilen vil også gjelde i Mariupol og Sumy, og kommer på forespørsel fra Frankrikes president Emmanuel Macron, som søndag hadde en lengre telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin.

Evakueringsrutene fra Mariupol og Sumy vil gå både til andre ukrainske byer og til Russland, opplyser forsvarsdepartementet i Moskva.

Situasjonen er katastrofal i flere titall byer og tettsteder i åtte regioner, heter det i en uttalelse fra presidentkontoret gjengitt i avisen Ukrainska Pravda.

Kontoret til president Volodymyr Zelenskyj anklager ifølge avisen Russland for å bruke humanitære korridorer som et påskudd for å styrke og omgruppere sine egne militære posisjoner.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet vil de humanitære korridorene bli overvåket med droner for å avsløre «forsøk fra den ukrainske siden på å føre Russland og hele den siviliserte verden bak lyset».

Det ble gjort forsøk på evakuering fra Mariupol både lørdag og søndag, men begge gangene ble dette avblåst fordi den planlagte våpenhvilen ble brutt. De to partene anklager hverandre for å bryte våpenhvilen.

Det er planlagt en tredje forhandlingsrunde mellom ukrainske og russiske representanter mandag.

