Oslo kommune forbereder seg på å ta imot ukrainske flyktninger

Kommunen jobber nå med å få på plass en slik ordning, opplyste byrådslederen i Oslo om mandag. Han redegjorde for kommunens arbeid med situasjonen i Ukraina i bystyrets forretningsutvalg, melder NRK.

Han sa at Oslo jobber på flere plan for å ta imot det antall flyktninger Utlendingsdirektoratet ber om. Foreløpig vet man ikke hvor mange flyktninger som kommer til Norge eller Oslo, men man må være forberedt på at det blir mange, ifølge Johansen.

–Alt tyder på at dette blir den største flyktningsituasjonen i Europa siden andre verdenskrig, sa han.

– Det betyr at folk må regne med å få nye naboer, og unger på skolen må regne med å få nye klassekamerater, la han til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen