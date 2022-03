Kvinne reddet fra brann i skyskraper i London

20 brannbiler og 125 brannmannskaper rykket ut til brannen i Whitechapel High Street mandag ettermiddag. Brannen brøt ut i 17. etasje og rammet også balkonger i de to etasjene over, opplyser brannvesenet i 21-tiden norsk tid.

– En kvinne var fanget som følge av brannen i 17. etasje. Hun fikk råd fra betjenter om brannoverlevelse før brannmannskapene lokaliserte henne, sier stasjonssjef Chris Jenner.

Kvinnen ble utstyrt med en såkalt flukthette til bruk under brann, og brakt i sikkerhet via bygningens trapper, tilføyer Jenner.

Rundt 60 personer ble evakuert fra bygninger, som huser både leiligheter, butikker og kontorer. Andre ble værende i leiligheter som ikke var rammet av brannen, opplyser Jenner. Én person er hittil lagt inn på sykehus som følge av brannen, opplyser ambulansetjenesten. Et lite antall personer ble undersøkt på stedet.

Brannvesenet tok i bruk en 64 meter lang stige for å nå opp til flammene med vannslanger. Det meldes fra vitner om at store glasspaneler falt ned i gatene under.

Første anrop om brannen kom klokka 15.53 britisk tid, 16.53 norsk tid. Årsaken er ikke kjent.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen