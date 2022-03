Krigen i Ukraina herjer markedene

Utviklingen knyttes til Russlands krigføring i Ukraina og de internasjonale sanksjonene som følge av den.

Like etter at handelen åpnet mandag, bykset prisen på et fat nordsjøolje opp til 139 dollar, den høyeste prisen siden 2008, før den stabiliserte seg rundt 128 dollar.

Samtidig steg prisen på amerikansk WTI-olje med nesten 9 dollar fatet, opp til 124 dollar. Prisstigningen kom etter at USAs utenriksminister Antony Blinken sa at amerikanerne og europeiske allierte var i samtaler om målrettede sanksjoner mot russisk olje, blant annet om muligheten for et importforbud mot russisk olje.

Nedgang i Asia

I Tokyo gikk både hovedindeksen Nikkei 225 og den bredere Topix-indeksen ned rundt 3 prosent i den tidlige handelen.

Da børsen åpnet i Hongkong, var utviklingen lignende også der. Hovedindeksen Hang Seng gikk i åpningsminuttene ned nesten 4 prosent, før den stabiliserte seg på rundt 3,3 i minus.

Etter et par timer var hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen ned henholdsvis 1,2 og 2,2 prosent.

Samtidig steg prisen på gull, en trygg havn investorer typisk søker seg til i tider med stor usikkerhet, til mer enn 2.000 dollar per unse mandag, før den stabiliserte seg rundt 1.990 dollar. Det er det høyeste nivået siden september 2020.

Blodig krig

Krigen i Ukraina spisser seg til, og det meldes om kraftigere angrep, sivile tap og stadig verre humanitære forhold.

Særlig i Mariupol sør i Ukraina står det dårlig til. Byen har i flere dager hatt verken strøm eller vann, og innbyggere forteller om bygg i flammer og lik i gatene. Leger Uten Grenser har slått alarm om at den humanitære situasjonen for de rundt 450.000 innbyggerne er «katastrofal».

Flere forsøk på våpenhvile, som skulle tilrettelegge for evakuering av sivile, har strandet. Begge sidene anklager hverandre for å ha brutt våpenhvilene.

Det ventes at representanter for partene møtes til en tredje runde med forhandlinger mandag.

