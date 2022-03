Kina: Vennskapet med Russland står fjellstøtt

På et pressemøte mandag nektet den kinesiske utenriksministeren nok en gang å slutte seg til den internasjonale fordømmelsen av Russlands angrep på Ukraina, men tilbød hjelp til å mekle i konflikten.

– Vennskapet mellom de to folk er fjellstøtt, og begge lands framtidige samarbeidsprospekter er veldig store, sa Wang, og omtalte Russland som Kinas «viktigste strategiske partner».

Han la til at Kina vil sende humanitær hjelp til Ukraina, og sier landet er villig til å samarbeide med et internasjonale samfunnet for å gjennomføre nødvendig mekling.

